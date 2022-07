Rifiuti fuori dalla Sicilia, Trattativa ancora in salita

Il 50 per cento alle tre città metropolitane e l’altro 50 per cento per tutti gli altri comuni siciliani. Questa una delle proposte emerse ieri al tavolo tecnico sui rifiuti che si è riaggiornato a mercoledì prossimo per cercare di concretizzare le attività da parte della Regione e delle Srr. Presenti i tecnici delle diverse società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti e il dirigente generale del Dipartimento Calogero Foti. Ci sono 45 milioni di euro dalla Regione a sostegno dei comuni costretti a inviare i rifiuti fuori dalla Sicilia. Somme che potrebbero durare comunque alcuni mesi e non risolverebbero certo il problema dell’emergenza. Da una parte la Regione vuole che siano le Srr a bandire la gara.

