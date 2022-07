Coronavirus in Sicilia, 8920 nuovi casi e 4 morti. In calo i ricoveri

Sono 8.920 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 36.964 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. Quattro le vittime, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 11.249.

Dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, quelli nei reparti ordinari sono 927, 14 in meno di ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 36, 2 in meno rispetto a ieri

© Riproduzione riservata