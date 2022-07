Palermo, quattro agenti feriti al carcere Pagliarelli: l'allarme del Sappe

Ancora aggressioni nel carcere Pagliarelli di Palermo. Riferisce il segretario del Sappe per la Sicilia Calogero Navarra, che questa mattina, in due distinte aggressioni, alcuni detenuti si sono scagliati contro il personale di polizia, ferendo quattro agenti.

«Così non si può più andare avanti - afferma - non siamo carne da macello e non possiamo pagare l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria verso i gravi problemi del carcere Pagliarelli di Palermo».

Donato Capece, segretario generale del sindacato, chiede che si adottino «con urgenza provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza del carcere di Pagliarelli a Palermo e della Sicilia.»

