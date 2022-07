Una discarica abusiva di circa 3mila mq. con circa 500 tonnellate di scarti di lavorazione, rottami e materiale inerte è stata sequestrata a Belpasso (Catania) dai carabinieri, in una azienda che lavora basalto lavico. I soci amministratori sono stati denunciati per violazione delle norme in materia ambientale relative alla gestione illecita di rifiuti.

