Incidente mortale a Siracusa, fatale scontro tra moto e auto. Morto un 58enne

E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto in contrada Canalicchio, all’ingresso sud di Siracusa. A perdere la vita è stato un dipendente della Siam di 58 anni, gestore del servizio idrico di Siracusa, sbalzato dalla sella della sua moto dopo l’impatto con una macchina.

Sulle cause dello scontro sono in corso le indagini della polizia municipale, che ha provveduto a sequestrare i mezzi coinvolti nell’incidente. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo aveva da poco finito di lavorare ed era salito in sella alla moto per tornare a casa.

© Riproduzione riservata