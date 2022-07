Bimbo morto in Egitto: i genitori rientrano oggi a Palermo, domani la salma del piccolo Andrea

Rosalia e Antonio, i genitori del piccolo Andrea Mirabile morto a Sharm el Sheikh per una possibile intossicazione alimentare, rientrano oggi in Italia. A darne conferma è stata ieri la Farnesina, dopo che erano stati ottenuti i permessi necessari per consentire alla compagnia assicurativa l’invio di un volo per riportare in patria la salma e i genitori.

L'aeroambulanza atterrerà alle 13.30, lo segnalano fonti egiziane precisando che il decollo da Sharm è previsto per le 10.30. Come si era appreso ieri, la salma del bambino arriverà invece domani.

