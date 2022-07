Estorsione ad un imprenditore, scagionati due sindacalisti siracusani

Non luogo a procedere per procedere per due sindacalisti siracusani Marco Faranda, 50 anni, e Roberto Getulio, 49 anni arrestati dalla polizia il 10 novembre del 2018 con l’accusa di estorsione. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Siracusa al termine dell’udienza tenutasi al palazzo di giustizia di Siracusa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due sindacalisti erano accusati di aver chiesto soldi a un imprenditore, con interessi nella zona industriale di Siracusa, per evitare gli scioperi dei lavoratori. «Dopo tre anni - dice Faranda, assistito dagli avvocati Sebastiano Ricupero e Francesco Chiappa - e otto mesi di sofferenza è giunta all’epilogo la vicenda giudiziaria che mi ha riguardato. Ho sempre operato per il bene dei lavoratori che a me si sono affidati e che tuttora si affidano. Ciò che ho fatto è stato solo difendere, nella qualità di segretario responsabile sindacale, i diritti negati ad alcuni lavoratori».

© Riproduzione riservata