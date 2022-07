Trapani, si presenta in cantiere armato di palanchino: 39enne arrestato per estorsione

Un alcamese di 39 anni è stato arrestato per estorsione aggravata in concorso. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trapani su richiesta della procura. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, insieme al figlio appena maggiorenne, ad aprile si sarebbe recato presso un cantiere edile armato di un palanchino con cui avrebbe minacciato gli operai presenti al fine di farsi consegnare del materiale ferroso che, a suo dire, gli avevano promesso di dargli.

Uno dei presenti, intimorito, sarebbe stato indotto a consegnargli una somma di denaro al posto del ferro.

© Riproduzione riservata