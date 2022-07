Bimbo palermitano morto a Sharm el Sheikh: migliorano le condizioni del padre

Migliorano le condizioni di Antonio Mirabile, il padre del piccolo Andrea, morto a Sharm el Sheikh in un resort durante una vacanza, ricoverato in medicina all’ospedale Policlinico di Palermo. Potrebbe essere dimesso già mercoledì se il quadro clinico continua a migliorare come nelle ultime 48 ore. Al momento i medici restano cauti. La moglie Rosalia Manosperti è stata già dimessa. Mercoledì sarà eseguita la seconda autopsia sul corpicino del bimbo come disposto dalla procura di Palermo. Una prima era stata eseguita in Egitto. I legali dello studio Giambrone che stanno seguendo la famiglia hanno nominato un medico legale e un medico esperto infettivologo che parteciperanno alla autopsia.

