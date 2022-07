In Sicilia 9.747 nuovi casi e 31 decessi che fanno salire i casi totali a 1.443.076 e le vittime a 11.323. Gli attuali positivi sono 129.010, +1.492; i guariti 1.302.743, +9.320. Il maggior numero di nuovi casi in provincia di Catania, 2031; seguite da quelle di Messina, 1.806; e Palermo, 1643. I ricoverati con sintomi sono 996, 47 in terapia intensiva, 4 del giorno; 32.982 i tamponi effettuati. Tasso di positività al 29,5%.

