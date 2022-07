Ennesima violenza in carcere, detenuto aggredisce un agente ad Augusta

Un detenuto ha aggredito e ferito un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Augusta, in provincia di Siracusa. Lo rende noto il Sappe, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Giornata di follia e violenza, ieri, nella Casa di reclusione di Augusta, con un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria aggredito - denuncia il segretario nazionale Sappe per la Sicilia, Calogero Navarra -. Un detenuto, nuovo giunto, ha proditoriamente ed improvvisamente aggredito un poliziotto e la cosa grave è che non sarebbe stato preso alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti". "Speriamo finisca presto questo massacro nei confronti della Polizia penitenziaria, anche con strumenti idonei per garantire l’incolumità degli Agenti - aggiunge -. Servono, e il Sappe lo rivendica da tempo - inascoltato dalle istituzioni deputate ad intervenire - urgenti provvedimenti per fronteggiare ed impedire aggressioni fisiche e selvagge, strumenti come quelli in uso a Polizia di Stato e Carabinieri, ossia pistola 'taser' e spray al peperoncino".

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, esprime vicinanza ai colleghi di Augusta e denuncia: "Quel che è accaduto, di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l’ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli Istituti penitenziari del Paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittime di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato. Rinnoviamo, alla luce del grave fatto accaduto a Paliano, la richiesta di un incontro con i vertici del Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione Penitenziaria per affrontare gli eventuali interventi da adottare, come le tutele da garantire al personale in servizio".

© Riproduzione riservata