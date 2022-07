Coronavirus, oggi in Sicilia 21 decessi e 6.905 nuovi casi. Ma 1.559 sono dei giorni scorsi

Sono 6.905 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 32.125 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Covid, emesso dal Ministero della Salute. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.178. Il tasso di positività scende al 21,5%, il giorno precedente era al 23%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 144.858 con un aumento di 3.381 casi. I guariti sono 5.062 mentre si registrano 21 vittime che portano il totale dei decessi 11.380. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1076, 25 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 55, quattro in più rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.607 casi, Catania 1.472, Messina 1.326, Siracusa 740, Trapani 705, Ragusa 510, Caltanissetta 410, Agrigento 824, Enna 870. La Regione Sicilia comunica che n. 1559 dei casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 14/07/22. I decessi riportati in data odierna sono avvenuti: N. 1 IL 15/07/2022 - N. 3 IL 14/07/2022 - N. 6 IL 13/07/2022 - N. 2 IL 12/07/2022 - N. 1 IL 11/07/2022 - N. 5 IL 09/07/2022 - N. 1 IL 07/07/2022 - N. 1 IL 05/07/2022 - N. 1 IL 02/07/2022.

