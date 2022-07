Catania, aggredisce la moglie davanti alle figlie minorenni. La maltrattava da 7 anni

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania per aver aggredito la moglie 41enne in presenza delle figlie minorenni. La donna è stata medicata al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, per contusioni in varie parti del corpo. Il marito è stato arrestato e l’arresto convalidato. A dare l’allarme con una telefonata al 112 è stata la moglie stessa. I militari sono intervenuti in un appartamento di Via Nuovalucello e al loro arrivo hanno trovato l'uomo che continuava a tenere un comportamento aggressivo nei confronti della vittima e della suocera. La donna ha raccontato ai militari che i maltrattamenti duravano da più di 7 anni e che non aveva mail denunciato anche per il timore di ripercussioni nei suoi confronti e delle figlie minorenni.

