Incidente sul lavoro: grave 36enne di Gela. Troupe televisiva picchiata dagli operai

Un operaio di 36 anni di Gela è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale «Vittorio Emanuele» per le ferite riportate in seguito ad un infortunio sul lavoro. L’operaio è caduto da una impalcatura di un cantiere edile facendo un volo di sei metri. Poi in ospedale è risultato positivo al test Covid-19. Subito dopo l’infortunio la troupe televisiva di Rete Chiara, presente sul posto per effettuare un servizio giornalistico sulla crisi idrica, ha effettuato alcune riprese all’interno del cantiere e sono stati picchiati da altri operai. Sull'infortunio e sull'aggressione indagano le forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata