Trovati morti in casa due anziani, fratello e sorella

I cadaveri in avanzato stato di decomposizione di due anziani, un fratello ed una sorella, Paola e Giuseppe Tofaro, rispettivamente di 89 ed 83 anni, sono stati scoperti nel pomeriggio in un appartamento di via Venero a Monreale (Palermo). A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori provenienti dall’abitazione. Sono intervenuti i carabinieri di Monreale, che hanno forzato la finestra ed hanno ritrovato i corpi privi di vita all’interno dell’appartamento. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di morte naturale, anche se sono in corso indagini.

