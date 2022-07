Dieci ore di ritardo, a terra 65 pellegrini siciliani diretti a Lourdes in partenza da Catania

Un gruppo di 65 siciliani, che dovevano recarsi in pellegrinaggio a Lourdes, si sono visti rimandare il volo della Electra Airways, in partenza da Catania alle 6,30 di stamane e spostato alle 16.30. Tra i passeggeri ci sono anche anziani e disabili. Il gruppo proviene da Ali Terme (Messina), accompagnati dal parroco don Vincenzo D’Arrigo; Misterbianco (Catania), Catania e Carlentini (Siracusa). I pellegrini, grazie al tour operator Oby whan di Catania, sono stati trasferiti in un hotel vicino all’aeroporto "Fontanarossa" dove hanno ricevuto assistenza.

«Eravamo all’aeroporto - racconta Salvatore Di Salvo, giornalista - in attesa che aprisse il gate, ma a ci hanno comunicato che il volo avrebbe avuto un ritardo di dieci ore. Ci siamo preparati per partecipare ad intense giornate di spiritualità, ma in questo modo abbiamo perso la prima giornata di pellegrinaggio. Il tour operator aveva comunicato la riprogrammazione del pellegrinaggio, ma non è stato possibile a causa delle ferie già stabilite».

© Riproduzione riservata