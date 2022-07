Ritardo di 5 ore sul volo Palermo-Bologna: Ryanair condannata a pagare 500 euro

Avevano scelto Bologna per trascorrere qualche giorno in serenità. Alla partenza, però, il volo Ryanair Palermo Bologna ha portato un ritardo di oltre cinque ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza. Anzichè atterrare alle 20:35, come previsto, è giunto all’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi solamente nella notte e precisamente all’1:38. Un ritardo di oltre cinque ore per un papà con la propria figlia, avvenuto l’1 aprile scorso, che ha portato non pochi disagi a lui e altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Palermo, che, pochi giorni fa, ha condannato Ryanair al pagamento di 500 euro nei confronti dei passeggeri. «Il Giudice di pace di Palermo - commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei - ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».

