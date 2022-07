Lampedusa, arrivati altri 60 migranti: sono quasi 2000 all'hot spot. Aperta un'inchiesta

Sessanta migranti, con due diversi barconi, sono giunti la notte scorsa a Lampedusa. In 43, sedicenti siriani, egiziani e sudanesi, sono riusciti ad arrivare, con un natante di 9 metri partito da Zuara in Libia, nella zona di Ponente. Ad intercettarli, mentre erano per strada nell’isola, militari della Guardia di finanza.

Poco prima delle 3, a undici miglia dall’isolotto di Lampione, la motovedetta G216 della Guardia costiera ha invece bloccato un’imbarcazione di 5 metri, salpata da Zarzis in Tunisia, con 17 tunisini e marocchini. Nel gruppo, anche due donne. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 1960 persone, a fronte di 350 posti.

I trasferimenti non reggono il ritmo degli sbarchi a Lampedusa, dove l’hotspot è tornato a contenere circa 2 mila ospiti a fronte di una capienza di 350 persone. Altri due sbarchi nella notte: prima 43 egiziani, siriani e sudanesi, poi 17 tunisini e marocchini. Nella giornata di ieri erano stati diciotto i barconi con 622 migranti in 20 ore. In 600 ieri sono stati fatti salire sulla nave «Diciotti» della Guardia costiera per Porto Empedocle. Altri 300 migranti, invece, sono stati trasferiti in due blocchi di 150 sul traghetto di linea Sansovino e sulla nave militare Foscari. Troppo poco rispetto agli arrivi. E intanto prosegue l’inchiesta della procura di Agrigento sulla gestione dell’hotspot: un modello 45, ossia un fascicolo senza indagati nè ipotesi di reato.

