Procura di Palermo, la commissione Incarichi del Csm designa Maurizio de Lucia

C'è adesso un nome per andare a dirigere la Procura di Palermo, uno degli uffici giudiziari più importanti d'Italia. La commissione Incarichi direttivi del Csm ha designato all'unanimità il magistrato Maurizio de Lucia, attuale procuratore capo a Messina, dove è arrivato nel luglio del 2017.

Per prendere il posto di Francesco Lo Voi quale capo della Procura, si erano presentati in sette: Marzia Sabella, che in questi mesi ha retto l'ufficio palermitano da facente funzioni, e poi Paolo Guido, Fernando Asaro, Franca Imbergamo, Francesco Puleio, Maurizio de Lucia e Marcello Viola, quest'ultimo nel frattempo nominato nuovo procuratore di Milano.

De Lucia, attualmente procuratore a Messina, dopo essere stato per anni alla Dda e poi alla Direzione nazionale Antimafia, dovrebbe quindi tornare nel capoluogo siciliano dopo la pronuncia del Plenum del Csm che, a questo punto, pare una formalità.

© Riproduzione riservata