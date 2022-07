Un motociclista sessantenne è morto in un incidente stradale autonomo verificatosi sulla strada statale 115 «Sud Occidentale Sicula», in territorio di Porto Empedocle, nei pressi della stele in memoria del maresciallo Giuliano Guazzelli.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso ma per il sessantenne non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato sulla ss 115 ter.

© Riproduzione riservata