La droga tra le pecore: "vivaio" di marijuana in un ovile nel Siracusano

I Cacciatori di Sicilia e i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Stazione di Priolo Gargallo nel passare al setaccio un’ampia area rurale alla ricerca di piantagioni di marijuana, hanno trovato in un ovile 731 piantine di marijuana già tranciate e appese ad alcuni filari per favorirne l’essiccazione. Durante la perquisizione i carabinieri hanno passato al setaccio anche un casolare in muratura chiuso da una porta in ferro rinforzata da un pesante lucchetto al cui interno sono state trovate, sopra un tavolo, due buste termosaldate contenenti complessivamente circa 170 grammi di cocaina, nonché materiale vario per il taglio e confezionamento. Il proprietario dell’ovile, un 58enne con precedenti di polizia, è stato arrestato e condotto presso il carcere Cavadonna di Siracusa.

