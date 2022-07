Coronavirus in Sicilia, 3.579 nuovi positivi. Le vittime sono 21

Coronavirus in Sicilia, 3.579 nuovi positivi. Le vittime sono 21

I DATI

Coronavirus in Sicilia, 3.579 nuovi positivi. Le vittime sono 21

Il tasso di positività è sceso al 15%. I ricoverati sono 969, 38 in meno rispetto al giorno precedente, mentre uno in più in terapia intensiva: 53