Morto anche Angelo Graceffa, compagno della donna deceduta nell’incidente a Sciacca

Angelo Graceffa, medico ortopedico di 39 anni di Aragona, in servizio all’ospedale di Enna, è morto durante la notte per le ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Sciacca in contrada Piana Scunchipani. Con Angelo Graceffa, viaggiava Sofia Giummo, la compagna di 34 anni originaria di Piazza Armerina e madre di 2 figli, morta subito dopo. Erano a bordo della moto del medico, una Kawasaki. Andavano in direzione Trapani quando si sono scontrati con un’auto, una Suzuki che procedeva in direzione opposta e su cui viaggiavano un uomo e una donna. Gli occupanti dell’auto non hanno riportato ferite gravi e sono stati portati all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca per accertamenti.

© Riproduzione riservata