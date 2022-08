Incidente mortale sulla strada statale 121 "Catanese", dove il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Catania a causa di un tamponamento avvenuto al km 15, in territorio comunale di Belpasso in provincia di Catania. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che nel sinistro, una persona ha perso la vita. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

© Riproduzione riservata