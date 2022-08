Trapani, turista colta da malore nella Riserva dello Zingaro, salvata dal soccorso alpino

Soccorso alpino e speleologico siciliano e IV reparto Volo della Polizia di Stato in azione nella Riserva naturale dello Zingaro per una turista di Montelepre di 42 anni colta da malore. L’allarme è scattato poco prima delle 13, quando la donna, in escursione con la famiglia, ha accusato un malore a Cala Capreria, probabilmente vittima di un colpo di calore, in stato di choc, si è accasciata a terra. Preoccupato per le sue condizioni, il marito ha lanciato l’allarme chiamando il 112. Trattandosi di ambiente impervio, la centrale del 118 ha chiesto l'intervento del Soccorso alpino che ha attivato la Polizia di Stato con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione.

