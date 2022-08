I Nas di Palermo hanno denunciato in stato di libertà il titolare di una comunità alloggio per anziani del capoluogo per aver avviato il funzionamento della struttura da diversi mesi senza aver mai predisposto un sistema antincendio. L’intervento del Nas ha accertato l’assenza di estintori e sistemi di rilevazione fumi, nonché di altre misure di prevenzione e sicurezza.

© Riproduzione riservata