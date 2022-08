A Pozzallo oltre 17 kg di marijuana nascosti in auto, destinazione Malta

I funzionari dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) in servizio presso il porto di Pozzallo hanno scoperto, anche grazie all’intervento delle unità cinofile antidroga messe a disposizione dalla Guardia di Finanza, oltre 17 chilogrammi di marijuana nascosta all’interno di un’autovettura in procinto di imbarcarsi per Malta. Nel corso dei controlli sono state rinvenute 143 buste di cellophane termosaldate contenenti la sostanza stupefacente, abilmente occultate sotto i pianali, nei pannelli delle portiere, nei passaruota e in altre parti interne ed esterne del mezzo, anch’esso sequestrato. Le partita di marijuana, se avesse raggiunto le piazze di spaccio, avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 100.000 euro. Il conducente dell’autovettura, cittadino extracomunitario residente a Malta, è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa.

© Riproduzione riservata