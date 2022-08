La 47enne di Modica morta dopo l’intervento a Messina. Indagato un medico

Omicidio colposo e lesioni personali colpose: sono le ipotesi di reato a carico del medico indagato per la morte della modicana 47enne Patrizia Giunta, deceduta all’ospedale Papardo di Messina a ridosso di ferragosto dopo il ricovero d’urgenza a causa di complicazioni sorte diversi giorni dopo un intervento chirurgico di bypass gastrico per la riduzione dello stomaco. La donna si era operata allo scopo di dimagrire più velocemente. L’intervento era stato eseguito in una clinica. Proprio il chirurgo responsabile dell’operazione eseguita nella struttura privata è stato ora iscritto nel registro degli indagati, nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura di Messina, competente per territorio, dal momento che il decesso si è verificato nel capoluogo peloritano, dove il corpo è bloccato da circa una settimana. L’autopsia è stata fissata per martedì prossimo, dopodiché l’avvocato Giuseppe Pellegrino, legale di fiducia della famiglia Giunta, dovrebbe ottenere l’autorizzazione per la restituzione immediata del corpo ai familiari, propedeutica alla fissazione della data per i funerali, che saranno celebrati a Modica. Dalla morte della donna ad ora la procura messinese ha nel frattempo acquisito la denuncia dei familiari, che era stata presentata in commissariato a Modica, nonché tutta la documentazione e le cartelle relative all’intervento chirurgico effettuato nella clinica e al successivo ricovero in terapia intensiva all’ospedale Papardo, dove poi la donna è morta dopo esservi arrivata direttamente dalla struttura privata in condizioni critiche.

