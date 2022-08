Tentata violenza sessuale ai danni di una 13enne. L’episodio si è verificato a tarda notte a Scoglitti, nel Ragusano. L’aggressore, che è stato messo in fuga, si è dileguato. La giovane è stata soccorsa e medicata al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittoria per individuare l’aggressore.

