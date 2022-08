A Pachino un terreno adibito a discarica di rifiuti speciali: denunciati 3 fratelli

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno deferito in stato di libertà alla Procura aretusea tre fratelli del luogo, che avevano adibito a discarica abusiva per rifiuti speciali un terreno di loro proprietà di circa 250 mq sito nel territorio di quel comune. Nessuna iscrizione, autorizzazione o comunicazione era stata effettuata dai predetti alle Autorità competenti e per questo è scattata la denuncia. L’attenzione dei Carabinieri sulla delicatissima e attuale tematica ambientale si conferma quotidiana e altri servizi verranno effettuati nelle prossime settimane su tutto il territorio della Compagnia.

