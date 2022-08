Lite degenera in accoltellamento, 38enne in fin di vita a Palermo

Un cittadino rumeno di 56 anni è stato sottoposto a fermo poiché avrebbe ferito gravemente un connazionale 38enne al torace, infliggendogli coltellate che lo hanno ridotto in fin di vita. A occuparsi del caso è stata la polizia di Marsala, che ha indagato su una lite avvenuta nel pomeriggio del 17 agosto scorso in contrada Ciappola e di cui era venuta a sapere dopo che il ferito si era recato al pronto soccorso. Il 56enne è stato rintracciato nella mattinata del 19 agosto scorso lungo la S.S. 115 a bordo di una mountain bike, con in tasca due coltelli. Bloccato dai poliziotti, li ha spintonati ma non è riuscito a fuggire. Adesso si trova nel carcere di Trapani.

© Riproduzione riservata