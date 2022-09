Isole minori Sicilia, Federalberghi: "Aumenti energia inducono a chiusura anticipata"

Federalberghi Isole Minori della Sicilia lancia l’allarme per le piccole isole siciliane dove si rischia un’importante contrazione della stagione turistica a causa degli abnormi rincari sulle bollette di luce e gas. “Gli aumenti degli ultimi mesi ed in particolare sul mese di luglio – spiega il presidente Christian Del Bono - unitamente a quelli previsti per il periodo agosto-ottobre, hanno già indotto alcune strutture ad anticipare la prevista data di chiusura. Se questo trend dovesse prevalere gli effetti sarebbero davvero preoccupanti per le piccole comunità isolane che vivono di turismo, con pesanti ripercussioni anche per i lavoratori stagionali che vedrebbero ridursi il periodo di assunzione”.

© Riproduzione riservata