Terremoti, sciame sismico tra Regalbuto e Bronte. Registrate 47 scosse tra 1.4 e 3.5

Dal primo pomeriggio di ieri a questa mattina sono stati rilevati 47 eventi con magnitudo Ml compresa tra 1.4 e 3.5, di cui 9 con magnitudo pari o superiore a 3.0. La lista completa degli eventi è consultabile dal sito terremoti.ingv.it

La regione interessata si trova ai limiti delle pendici occidentali dell'Etna, in un'area di media pericolosità sismica. Storicamente i danni più rilevanti (VIII grado di intensità a Regalbuto) sono stati registrati in seguito ad eventi sismici avvenuti lungo la costa catanese (come ad esempio il terremoto del 20 febbraio 1818 di magnitudo Mw 6.3). Più in prossimità all'area di questo sciame sismico sono avvenuti terremoti di magnitudo inferiore tra cui l'evento del 20 febbraio 1718 nella Sicilia orientale (Mw 5.25) e quello molto più recente del 6 ottobre 2018 (Mw 4.72).

La mappa mostra gli epicentri dei terremoti localizzati dall'INGV dalla mattina del 29 agosto al primo pomeriggio del 30 agosto 2022.

