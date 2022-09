Sottomarino nucleare russo davanti alla Sicilia: "Non violate le acque italiane"

In relazione al passaggio di un sottomarino della Marina russa in prossimità della Sicilia, segnalato dal sito Naval news, lo Stato Maggiore della Difesa precisa che «i movimenti delle unità russe nel Mediterraneo sono noti. In particolare, il sottomarino in questione sta effettuando un transito in acque internazionali non violando la sovranità degli Stati rivieraschi».

Sono state ore d'apprensione quelle che si sono vissute ieri per l'intensa attività di sorvolo aereo nei cieli tra Malta e la Sicilia da parte di aerei dell'Us Navy. Due Boeing P8 hanno sorvolato più e più volte il tratto di mare compreso tra le due isole in cerchi concentrici, manovre che, secondo gli esperti, starebbero a significare la ricerca di un sommergibile. Solo in serata gli aerei, decollati dalla base di Sigonella, hanno cessato le ricerche rientrando negli hangar. E proprio nella stessa serata la testata on line NavalNews, di solito fonte molto attendibile, ha reso noto in un articolo (consultabile qui) che si sarebbe trattato proprio di un sommergibile nucleare russo, presumibilmente uno tra i più potenti in dotazione alla flotta russa, che sarebbe giunto nelle acque del Mediterraneo da qualche giorno. Ovviamente nessuna indicazione sul modello di sottomarino anche perché la notizia non è stata confermata da fonti ufficiali. L'ipotesi, secondo il sito è quella di un'unità d'attacco, senza armamenti atomici a bordo ma dotata di missili per colpire le portaerei. In ogni caso, la vicenda dimostra come rimanga alta la tensione e l'attenzione delle forze militari aeree e navali del Mediterrano, allerta per ogni piccola avvisaglia d'allarme.

