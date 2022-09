Incidente ad Aci Castello, muore una giovane di 25 anni

Ancora sangue sulle strade siciliane. Poco prima delle 3.30, a perdere la vita in un tragico incidente stradale, in territorio di Aci Castello, è stata una giovane di 25 anni: si tratta di Anastasia Curcuruto, cassiera di una pizzeria che si trova proprio nel comune castellese. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Acireale intervenuti sul luogo, localizzato lungo la SS 114, nei pressi della rotonda dell’ospedale Cannizzaro. Non del tutto chiara la ricostruzione dell’incidente che potrebbe essere autonomo; infatti, secondo quanto accertato dai carabinieri, sembra che la giovane a bordo di un’utilitaria, una Citroen C2, per cause in corso di accertamento, abbia perso il controllo dell’auto andando a finire contro un muretto che delimita la statale, ribaltandosi.

Immediati sono scattati i soccorsi. A quanto sembra la ragazza è morta sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. La giovane aveva trascorso la serata in una discoteca della zona. In molti ricordano il suo sorriso e i suoi modi gentili. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per l’ennesima vittima della strada.

