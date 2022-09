Rubano 1550 kg di mango, tre arresti a Palermo

I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno tratto in arresto tre uomini, residenti a Palermo, ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso i tre, un 38enne, 35enne e un 18enne, che nottetempo trasportavano circa 1.500 chili di frutti di mango, che immediati accertamenti hanno permesso di ricondurre alla refurtiva appena asportata in un fondo, in contrada Incandela, poco distante dal luogo del controllo.

Quanto rinvenuto è stato riconsegnato al legittimo proprietario; il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 7.000 euro. Gli indagati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati trattenuti in caserma fino alla celebrazione del rito direttissimo. Il giudice del Tribunale di Palermo, che ha convalidato gli arresti, ha sottoposto i tre in attesa di giudizio alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza

