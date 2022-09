Incidente mortale sul lavoro ieri in via Acquicella, a Catania. La vittima di 39 anni è precipitata da una impalcatura mentre procedeva alla ristrutturazione del proprio appartamento, al secondo piano di un vecchio edificio. L’uomo trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco, è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

