Siracusa, bomba carta esplode davanti a una pizzeria

Un ordigno rudimentale è esploso ieri notte davanti l’ingresso di una pizzeria in via Lentini, nella zona nord di Siracusa. Il boato ha svegliato i residenti che hanno avvisato subito la polizia. Distrutta la vetrata dell’attività commerciale.

La polizia ha acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona per riuscire ad estrapolare qualche immagine utile alle indagini di un episodio che sembra collegato al racket delle estorsioni. Ma gli investigatori stanno cercando di capire anche se possa trattarsi di una ritorsione per questioni personali.

