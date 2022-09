Palermo, cavallo imbizzarrito sfugge al proprietario e muore schiantandosi contro un'auto

Attimi di paura a Palermo, dove poco dopo le ore 18 di oggi un cavallo si è imbizzarrito nei pressi del porto di Acqua dei Corsari, e, sfuggito al controllo dei proprietari, ha cominciato a galoppare in modo incontrollato sulla spiaggia, prima di imboccare via Messina Marine. Secondo le prime ricostruzioni, la folle corsa si è conclusa in modo tragico proprio una volta entrato nel centro abitato, visto che l’equino si è schiantato contro una macchina in movimento ed è morto. L’impatto è stato violento e l’animale è stato sbalzato via, con un arto tranciato e diverse lacerazioni fatali. La vettura, sulla quale viaggiavano una donna e sua figlia, entrambe molto scosse dopo l’anomalo incidente, ha riportato alcuni danni. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e per dare avvio alle procedure di rimozione della carcassa. Soltanto pochi mesi fa, a giugno, un caso analogo: in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico, un cavallo si era sganciato dalla carrozza per il servizio di trasporto turisti e aveva galoppato fino al Foro Italico, travolgendo tutto ciò che trovava sul suo percorso e ferendo due passanti.

