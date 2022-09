Escursionista soccorsa sull'Etna da squadre del SAS

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti nella serata di ieri, per la richiesta di soccorso da parte di una escursionista, in difficoltà mentre era in fase di rientro dal sentiero della Grotta del Gelo, sul versante nord est dell’Etna. Le squadre d’intervento hanno raggiunto la donna nella zona del Rifugio Timparossa, dove si era riparata, insieme al suo gruppo, non riuscendo a proseguire lungo il percorso a causa di un problema ad un ginocchio, che l’ha costretta a fermarsi e a chiedere aiuto. Valutate le sue condizioni, i soccorritori hanno trasportato l’infortunata con i mezzi 4X4 fuori dalla zona impervia, attraverso la Pista Altomontana fino al Rifugio Ragabo, dove ad attenderla con un’ambulanza c'erano i sanitari del 118. Allertato anche il Sagf di Nicolosi, in virtù del protocollo d’intesa e del rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza.

