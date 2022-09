Coronavirus in Sicilia: aumentano i contagi, ma nessuna vittima. 1.477 nuovi casi

Sono 1.477 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.327 tamponi processati. Ieri i positivi erano 472. Il tasso di positività è all’11,9%, in aumento rispetto al 8,4% di ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Nessuna vittima e il numero totale delle vittime resta 12.180, mentre i guariti sono 18.734.

Gli attuali positivi sono 21.996 con una diminuzione di 17.257 casi. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 223, quattro in meno rispetto a ieri, e in terapia intensiva sono 16, uno in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 359 casi, Catania 313, Messina 260, Siracusa 208, Trapani 102, Agrigento 84, Ragusa 71, Caltanissetta 61, Enna 19.

