Litigano per i confini dei terreni nel Catanese. Un arresto per tentato omicidio

Con vistose ferite da taglio in diverse parti del corpo, in particolare al collo e al volto, un uomo si è presentato nella stazione dei carabinieri di Adrano. Immediatamente soccorso dai militari con un’ambulanza è stato ricoverato nell’ospedale di Biancavilla. Ha 66 anni. Dalle indagini è emerso che è proprietario di alcuni appezzamenti in contrada «Irveri» del Comune di Adrano, e poco prima aveva avuto un diverbio con il padrone dei terreni attigui, un 66enne di Biancavilla, per questioni relative ai confini dei fondi. La discussione si è però tramutata in lite, al termine della quale quest’ultimo ha sferrato con un coltello da cucina diversi fendenti contro il vicino.

Rintracciato l’aggressore presso la sua abitazione, dove lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue ed in possesso del coltello appena utilizzato. Il 66enne è stato arrestato in flagranza di «tentato omicidio aggravato» e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso la casa circondariale di Noto. Il ferito è stato immediatamente dimesso dall’ospedale di Biancavilla, con una prognosi di 10 giorni.

