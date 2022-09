Due uomini, padre e figlio, sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco in un camping vicino Torre Pozzillo, a Cinisi, in provincia di Palermo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Uno dei due è arrivato in ospedale a bordo di un’auto, un secondo è stato portato all’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118 in codice rosso.

