Siracusa, muore un 14enne investito da un'auto pirata

Incidente mortale poco dopo le 19.30 in via Lazio a Siracusa. A perdere la vita un ragazzino di 14 anni, L.C., che viaggiava su uno scooter insieme con un coetaneo che al momento si trova ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione pare che un’autovettura abbiamo impattato il mezzo a due ruote nella parte posteriore per poi darsi alla fuga. Sul posto Municipale per i rilievi del caso, Polizia di stato per le indagini e due ambulanze per soccorrere i ragazzini. Le condizioni del 14enne sono apparse subito disperate: è morto in ospedale alle 19.50. Indagini sulla dinamica precisa dell’accaduto e sull'auto che si sarebbe data alla fuga. Sconvolta la città di Siracusa. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio alla famiglia della vittima.

