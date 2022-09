Carcasse di auto a Palagonia, sequestrata un'area di 2000 mq

Un deposito abusivo di autovetture destinate alla demolizione di circa duemila mq è stato sequestrato a Palagonia da militari della compagnia di Caltagirone della Guardia di finanza. Sono state trovate grandi quantità di rifiuti speciali di vario genere a diretto contatto con il suolo, carcasse di veicoli smontati, pneumatici usati e vari materiali ferrosi e in plastica, oltre a batterie per auto, bombole di gas e numerose lastre e vasche di «eternit» deteriorate, altamente dannosi e tossici per l’ambiente. Il responsabile del deposito è stato denunciato per la gestione di rifiuti non autorizzata, nonchè per la realizzazione di una discarica abusiva per violazioni di cui al «Testo Unico Ambientale».

