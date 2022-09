Vittoria, ladro acrobata salta tra i balconi e ruba in sette case

Ha messo in campo tutte le sue abilità acrobatiche per saltare da un balcone all’altro e andare a rubare in sette abitazioni. Protagonista di un’impresa che ha richiesto uno straordinario esercizio atletico è un giovane di Vittoria (Ragusa) ripreso, nei passaggi più pericolosi, dai

sistemi di videosorveglianza. La polizia sarebbe sulle sue tracce.

La sequenza dei furti è cominciata da una casa del centro che sta per essere ristrutturata. Da qui il giovane è passato, attraverso i balconi, in varie case. Le immagini lo riprendono mentre si sposta appoggiandosi alle inferriate e ai ganci di cavi elettrici. Il bottino, tutto sommato, è stato molto magro: poche suppellettili, qualche oggetto prezioso e una coscia di prosciutto.

