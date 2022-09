Due incendi si sono verificati in altrettante abitazioni a Palermo, in via Del Vespro le fiamme sono partite da materiale plastico e dai panni stesi in balcone per propagarsi agli altri piani della palazzina al civico 62. L'altro incendio in via dell’Orsa Minore, dove l’incendio è divampato in un appartamento a causa di un cortocircuito. Entrambi i roghi sono stati spenti dai vigili del fuoco.

