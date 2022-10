Bagheria, auto sfonda il cancello di Villa Butera

La scorsa notte una Fiat Punto, guidata probabilmente da un automobilista ubriaco, ha sfondato lo storico cancello di villa Butera a Bagheria, terminando la sua corsa contro la facciata del palazzo. Il guidatore è rimasto ferito ed è ricpverato in ospedale. Il palazzo, rende noto il Comune, non ha subito danni. Il cancello, invece, è stato divelto e dall’auto è fuoriuscito olio motore che si è sparso in tutto il piazzale antistante l’ingresso dello storico palazzo. Sono in corso interventi di pulizia. L’auto risulterebbe senza assicurazione, sul posto sono intervenuti gli addetti del pronto intervento comunale ed i carabinieri.

