Caltanissetta, tir vola dal viadotto: due morti e due feriti

Due i morti e due feriti nell’incidente stradale verificatosi oggi pomeriggio sulla Statale 626 «Della Valle del Salso», in territorio di Caltanissetta, all’altezza di Capodarso. A perdere la vita l’autista di un tir precipitato dal viadotto e una donna di 66 anni, morta nel reparto di Rianimazione del Sant'Elia di Caltanissetta, dove era stata trasportata in elisoccorso a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. I feriti, in maniera meno grave, sono due turisti americani che sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due auto ed il mezzo pesante precipitato dal viadotto. L’autista del mezzo pesante è deceduto sul colpo. Illeso il marito che viaggiava insieme a lei. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e ambulanze del 118. La polizia stradale, dopo i rilievi di rito, sta tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di risalire alle cause del violento impatto.

