Con 650 grammi di droga nel parcheggio dell'università di Palermo, arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 30enne per detenzione ai fini di spaccio, individuato nel parcheggio dell’università in Via Ernesto Basile. I militari avevano notato una vettura ferma con un uomo seduto all’interno, il quale, alla loro vista, ha abbassato la testa cercando di nascondersi. I carabinieri hanno deciso di procedere al controllo e hanno trovato 640 grammi di hashish e 25 grammi di marijuana, un coltello a serramanico e un bilancino di precisione. L’arresto è stato convalidato e l’uomo sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata